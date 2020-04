(ANSA) – AOSTA, 21 APR – Un contributo regionale per abbattere il costo per l’assunzione dei circa 5 mila dipendenti stagionali del settore turistico valdostano: è quanto chiederà l’Associazione degli albergatori della Valle d’Aosta (Adava) giovedì prossimo al Consiglio delle politiche del lavoro, in vista della stagione estiva.

“La nostra idea – anticipa il presidente Filippo Gerard – è una proposta di legge che dia una contribuzione al datore di lavoro sui dipendenti stagionali assunti, sulla falsariga della Liguria che in questo momento si sta dimostrando una regione molto simile a noi per le problematiche degli stagionali”.

“Se tu assumi, per un periodo minimo definito, un dipendente stagionale – spiega – hai un contributo: questo sarebbe importante per cercare da un lato di incoraggiare le attività alberghiere e della ristorazione ad assumere personale per l’estate; se non c’è un aiuto temo che per molti possa essere difficile riaprire”. Questo intervento consentirebbe inoltre “di non disperdere le professionalità acquisite”.

Gli albergatori sollecitano inoltre la possibilità di “riaprire quanto prima tutti i cantieri all’interno delle strutture”, nella prospettiva di una riapertura.



