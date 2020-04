(ANSA) – AOSTA, 22 APR – Dalla prossima settimana in Valle d’Aosta partiranno i test sierologici sul coronavirus. Lo ha comunicato oggi Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell’emergenza sanitaria. “Hanno uno scopo più epidemiologico che diagnostico – ha spiegato – ma ci aiuteranno a capire quanta popolazione valdostana è entrata in contatto con il virus e inoltre ci permetteranno di discriminare in maniera un po’ più ampia chi sottoporre al tampone tra i pazienti asintomatici e chi no”. E’ ora in fase di elaborazione da parte dell’Usl un protocollo “basato sull’evidenza scientifica che in questo ambito purtroppo è ancora poca”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram