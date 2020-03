(ANSA) – AOSTA, 23 MAR – Due coniugi ultrasessantacinquenni residenti a Cogne ma originari di fuori Valle sono stati denunciati dai carabinieri per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Sono stati sorpresi dai militari durante un’escursione lontano da casa. “Andiamo in montagna, là non c’è nessuno”, hanno provato a spiegare i due pensionati. L’ordinanza del presidente della Regione del 20 marzo scorso vieta lo svolgimento dell'”attività ludica o ricreativa all’aperto”.

Sempre i carabinieri della Compagnia di Aosta hanno inoltre proceduto a un’altra denuncia. Si tratta di un quarantenne della bassa Valle che stamane si è spostato di decine di chilometri da casa per fare la spesa e, una volta uscito dal supermercato, alle porte di Aosta, ha orinato nel parcheggio. I militari lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico (reato depenalizzato purché in assenza di minori), elevando una contravvenzione di 10 mila euro (il doppio del minimo previsto).

Essendosi spostato di diversi chilometri dal proprio comune, ed avendo a disposizione altri supermercati nelle vicinanze, è stato inoltre denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram