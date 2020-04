Una paziente over 70, già contagiata dal coronavirus Covid-19 e che era ricoverata nella clinica di Saint-Pierre, nei giorni scorsi è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Parini di Aosta per un’intossicazione da farmaci. Si trova in Rianimazione dove è stata immediatamente sottoposta ad un trattamento per ridurre i danni legati all’assunzione di sostanze nocive. Secondo quanto riferito dai sanitari, la donna non è in pericolo di vita. Restano da chiarire i contorni della vicenda. Interpellati i responsabili della clinica non hanno fornito ulteriori dettagli sull’accaduto.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram