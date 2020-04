(ANSA) – AOSTA, 03 APR – “Finalmente una prima bella notizia soprattutto per la famiglia interessata ma anche per tutti noi di Pontey”. Lo dichiara il sindaco di Pontey, Rudy Tillier, in merito alla notizia della guarigione di una famiglia nel suo comune.

“Tuttavia – prosegue – capisco la prudenza dei medici, peraltro anche la famiglia ne è pienamente consapevole, che si riservano i prossimi giorni per fare una valutazione più complessiva ed approfondita. Tanto è vero che nulla è pervenuto al Comune in merito alla revoca dell’ordinanza di isolamento a suo tempo emanata”. (ANSA).



