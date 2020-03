(ANSA) – AOSTA, 28 MAR – Per la seconda domenica consecutiva Rai 3 trasmetterà la Messa celebrata dal vescovo di Aosta Franco Lovignana dalla cappella del seminario. L’appuntamento è per domani alle 10. La Santa Messa avrà luogo senza la presenza dei fedeli, che potranno in ogni caso assistervi in diretta grazie al progetto di Tgr Valle d’Aosta, in sinergia con la struttura di programmazione Rai Vda e Radio proposta in blu.

“L’obiettivo – spiega Alessandra Ferraro, caporedattore della Tgr Vda – è dare alla comunità valdostana la possibilità di seguire la celebrazione eucaristica in tv”. (ANSA).



