(ANSA) – AOSTA, 25 FEB – Per il momento è confermata la tappa valdostana della Coppa del Mondo di sci femminile, in programma nel prossimo fine settimana a La Thuile. Lo ha annunciato – “se non vi saranno novità nelle prossime ore” – il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. Al momento non sono previste limitazioni di accesso per il pubblico. Sulle nevi di La Thuile si correranno un Super Gigante (sabato 29 febbraio) e una Combinata alpina (domenica 1 marzo). C’è grande attesa per la campionessa di casa, Federica Brignone, attualmente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. (ANSA).



