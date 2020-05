Tre nuovi casi positivi e un morto per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta. Lo riporta il bollettino dell’Unità di crisi. I morti sono 141 (71 uomini e 70 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni). I contagiati sono 1.163 dall’inizio dell’epidemia e 177 quelli attuali (ieri erano 188). I guariti salgono a 845 (13 in più di ieri). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 38, nessuno dei quali si trova in Rianimazione. Gli altri 139 contagiati sono invece in isolamento domiciliare.



