(ANSA) – AOSTA, 10 MAR – Tribunale e procura di Aosta adeguano le modalità di accesso al palazzo di giustizia agli ultimi decreti contro il coronavirus. Fino al 23 marzo non più di otto persone per volta in cancelleria penale e civile (al primo e al terzo piano) e non più di quattro in quella del gip/gup. Rispetto alle udienze, è consentito l’accesso a non più di cinque persone contemporaneamente (difensori, parti o eventualmente testimoni). L’accesso al tribunale è permesso solo per partecipare ad udienze effettivamente tenute, depositare istanze in materia di libertà personale e di atti relativi ad alcuni procedimenti che non possono essere trasmessi per via telematica.

Per la procura non è consentito l’accesso al servizio del casellario a più di tre persone per volta e agli uffici posti al secondo piano a più di cinque. Si può accedere soltanto per atti e attività inerenti persone sottoposte a misure cautelari e inerenti a procedimenti sul ‘codice rosso’ (che tutela le vittime di violenza domestica e di genere). Negli uffici del giudice di pace, fino al 23 marzo, l’accesso è consentito solo per “atti di specialissima urgenza” e gli uffici non possono ricevere più di quattro persone per volta. (ANSA).



