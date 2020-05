(ANSA) – AOSTA, 09 MAG – Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta è stato registrato un caso positivo in più al coronavirus rispetto a ieri. I morti sono sempre 139 (71 uomini e 68 donne, tra i 45 e i 100 anni) mentre i guariti sono 804 (16 in più). E’ quanto riportato nel bollettino dell’Unità di crisi. I casi positivi sono 1.152 dall’inizio dell’epidemia e 209 quelli attuali (ieri erano 22245). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 48 (tre in Rianimazione) mentre gli altri 161 contagiati sono in isolamento domiciliare. (ANSA).



