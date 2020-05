Negli ultimi dieci giorni l’indice Rt in Valle d’Aosta è tra 0.5 e 0.6. Lo precisa il soggetto attuatore dell’emergenza Pio Porretta, replicando al Presidente dell’Istituto superiore di sanità di Silvio Brusaferro, che ha evidenziato come vi sia stato un innalzamento dell’indice Rt per la Valle d’Aosta. “Il calcolo è monitorato settimanalmente – spiega Porretta – e anche pochi casi possono produrre una oscillazione rilevante tale da alterare l’andamento delle curve. Ma possiamo senza dubbio affermare che l’indice di contagio Rt è marcatamente sotto l’1”. “Nell’ultima settimana (15-22 maggio) sono state sottoposte a tampone 1.793 persone, pari ad oltre l’1,4% della popolazione. Di queste soltanto cinque sono risultate positive, lo 0,27% dei verificati” aggiunge Porretta, precisando che “la Valle d’Aosta è la prima Regione per rapporto persone sottoposte a test e popolazione, con un totale di 10.607 casi testati”.

“A fronte di questo importante lavoro di screening rivolto principalmente alle persone più ‘esposte’ al virus, che ha coinvolto le professioni con più rapporti interpersonali, non vorremmo essere penalizzati – conclude – proprio per il nostro grande impegno di prevenzione nei confronti della nostra comunità”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram