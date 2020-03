La Giunta regionale “sta facendo una riflessione in merito alle valutazioni della densità di presenza di positivi nella zona di Pontey per cui domani ci sarà una riunione specifica per valutare delle iniziative più restrittive nelle zone che sono maggiormente colpite”. Lo ha annunciato in serata il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, nella conferenza stampa quotidiana di aggiornamento sull’emergenza coronavirus. Nel comune della media valle si è registrato il primo caso di paziente positivo al Covid-19 nella regione.



