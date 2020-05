Zero casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta (su 132 persone testate). E’ quanto riportato nel bollettino dell’Unità di crisi. I morti sono sempre 143 (72 uomini e 71 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni)così come i contagiati restano a 1.181 dall’inizio dell’epidemia e 66 quelli attuali. I guariti sono 972 (tre in più di ieri). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 18 (uno in Rianimazione) e gli altri 48 contagiati sono invece in isolamento domiciliare.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram