(ANSA) – AOSTA, 08 GIU – La procura di Aosta ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per ‘Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico’ a carico del presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, e del coordinatore sanitario per l’emergenza coronavirus, Luca Montagnani. Il riferimento era a dichiarazioni rese a fine febbraio, poco prima della pandemia (tra cui il comunicato stampa ‘Emergenza Covid-19 La Valle d’Aosta turistica rilancia: la nostra è una destinazione ideale sicura!’). Per la procura emerge come “le informazioni da loro comunicate all’opinione pubblica fossero erronee e addirittura potenzialmente pericolose per la salute pubblica”, favorendo così “l’afflusso in Valle d’Aosta di turisti provenienti da zone d’Italia in cui vi era, già nel periodo fine febbraio 2020/inizio marco 2020, una significativa presenza del virus”.

Tuttavia, “le informazioni rese dagli indagati, seppure erronee, non hanno determinato un turbamento dell’ordine pubblico”.

(ANSA).



