E’ stato approvato in Commissione bilancio della Camera dei deputati un emendamento che istituisce un fondo di due milioni per le scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Lo ha annunciato la deputata valdostana Elisa Tripodi (M5S), prima firmataria dell’iniziativa, aggiungendo che “la scuola che da sempre necessita di risorse di investimento e, in seguito all’emergenza da covid 19, necessita ancora di più di fondi per ripartire in sicurezza e con una didattica in presenza”.

“La Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano – spiega – non accedono al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche istituito dalla Legge Finanziaria del 2007. In questa situazione però, tutte le altre regioni hanno potuto usufruire di risorse aggiuntive disposte dal Governo per le istituzioni scolastiche. Ho presentato questo emendamento accedendo in questo modo al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie. Queste risorse serviranno all’acquisto di tutti i beni e i servizi necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza a studenti e al personale scolastico”.

