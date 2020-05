I gruppi Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine si esprimono positivamente in merito alla nuova Ordinanza del Presidente della Regione che “costituisce un significativo passo in avanti verso il graduale recupero di una normalità che è stata brutalmente interrotta dalle restrizioni imposte dall’emergenza legata all’epidemia di Covid-19”.

“L’epidemia sta facendo registrare in Valle d’Aosta dati che, dopo un avvio problematico, pongono ora la nostra regione – si legge in una nota – al secondo posto tra quelle che si caratterizzano per il più basso incremento percentuale di nuovi casi. È un andamento che lascia ben sperare, ma che bisogna considerare con estrema cautela, procedendo con prudenza e adottando decisioni ponderate, al fine di non vanificare i sacrifici a cui la popolazione è stata sottoposta finora”.

“Occorre affrontare questa fase – proseguono Alliance e Uv – procedendo con serenità e serietà, consci del ruolo istituzionale e amministrativo che si riveste e in modo compatibile con la condizione di prorogatio in cui il Consiglio e la Giunta operano, che per natura pone dei vincoli alla libertà di movimento, di deliberazione e di progettazione”.

Infine “a fronte di una situazione complicata e di un clima politico che, nonostante lo stato di emergenza rimane caratterizzato da grande conflittualità” i gruppi Alliance valdotaine e Union valdotaine “ribadiscono il loro fermo impegno nei confronti dei cittadini valdostani, nell’affrontare con serietà e concretezza gli aspetti sanitari e le problematiche sociali ed economiche conseguenti, con la consapevolezza di poter contare sul diffuso senso di maturità civica e di responsabilità di cui i valdostani hanno dato prova in questi mesi: nei prossimi giorni continuerà il lavoro di valutazione di nuove possibili aperture di attività economiche e lo si farà cercando di mantenere il giusto equilibrio tra la necessità di fare ripartire tutti i settori della nostra economia e l’Interesse primario di garantire la salute di tutti i cittadini valdostani”.



