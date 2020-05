(ANSA) – AOSTA, 14 MAG – Si riunirà nel pomeriggio di oggi, alle 16, il comitato di coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in vista della riapertura delle attività del 18 maggio in Valle d’Aosta.

L’obiettivo della video-riunione è di “stabilire un calendario di lavori, finalizzato alla validazione dei protocolli ‘discendenti’ per la sicurezza nei differenti ambiti produttivi”, riferisce una nota della Regione.

Il comitato, presieduto dall’assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy, è composto dal Direttore della Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e dal Direttore di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl VdA, dal Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta, dal Comandante dei Vigili del Fuoco, dal Direttore della sede regionale Inail di Aosta, dal Direttore della sede regionale dell’Inps, dal Presidente del Consiglio permanente degli Enti locali VdA, dai rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni di categoria e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

(ANSA).



