(ANSA) – AOSTA, 08 MAG – Ci sono anche l’uso obbligatorio della mascherina per chiunque entri nel palazzo di giustizia e la misurazione della temperatura corporea (con divieto di accesso nel caso superi i 37,5 gradi) tra le misure organizzative che tribunale e procura di Aosta hanno redatto nell’ambito della fase due della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le linee guida valgono dal 12 maggio al 31 luglio prossimo.

Oltre all’accesso contingentato negli uffici, sono diverse le restrizioni previste e pochi i casi in cui le udienze penali si potranno svolgere, come la presenza di detenuti (che parteciperanno comunque in videoconferenza) e l’espressa richiesta da parte degli imputati o dei difensori. In ogni caso non si celebreranno processi con più di due coimputati o che comportino la comparizione di oltre otto persone oltre al giudice e ai suoi ausiliari.

Consente invece più spazi l’ambito civile grazie al processo telematico. Si terranno inoltre a partire dal primo luglio le udienze presidenziali per separazioni e divorzi “compatibilmente con la situazione epidemiologica in atto”, si legge nel documento. Saranno rinviati a data successiva al 31 luglio i processi davanti al giudice di pace. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram