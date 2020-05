Per la compilare del questionario sulle preferenze dei genitori riguardo alla data di apertura delle scuole e alla valutazione della didattica a distanza sarà necessario autenticarsi utilizzando le credenziali istituzionali dei figli sul sito www.scuole.vda.it.

La novità è stata introdotta dall’Assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili “a seguito delle segnalazioni in merito alla compilazione del questionario da parte di persone non coinvolte nell’indagine”.

“E’ un sondaggio informativo del quale vogliamo garantire l’attendibilità. Abbiamo ritenuto quindi opportuno escludere dall’accesso chi, estraneo al rapporto scuola/famiglia, – spiega l’assessore Chantal Certan – non deve influenzare le istanze di coloro dei quali vogliamo ascoltare voci e esigenze”.



