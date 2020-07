“Grande delusione e preoccupazione per come è stato approvato dal Consiglio Regionale il tanto atteso e già discusso articolo17 del ddl 60” è espressa, in una nota, dalla sezione edile di Confindustria. “Ogni aspettativa del comparto è stata delusa: il taglio delle risorse previste ai comuni, ridotte del 50%, nonché il vincolo di destinazione, pongono un limite alla possibilità di spesa pressoché totale per ciò che riguarda le imprese del nostro settore” si legge.

Inoltre “la sezione edile ha più volte ribadito l’urgenza di dare corso a lavori prontamente cantierabili, con una immediata ricaduta sui territori, per cui l’iniziativa proposta dai sindaci poteva costituire un importante segnale di ripartenza lavori che avrebbe alimentato coraggio alle nostre imprese così duramente colpite”.



