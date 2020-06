(ANSA) – AOSTA, 20 GIU – “Sarà la confusione in atto nella geografia politica valdostana, ma ci chiediamo quale fantasia pervada la mente del collega Mossa che definisce il Comune di Courmayeur « ‘leghista’. Ad oggi nessun membro della Lega Vallée d’Aoste siede in Consiglio comunale, né a suo tempo fu presentata alcuna lista con il nostro simbolo”. Lo afferma, in un post su Facebook, la Lega Vallée d’Aoste, replicando alle dichiarazioni di Luciano Mossa, consigliere regionale del M5s, riguardanti il disegno di legge di variazione al bilancio che sarà discusso da lunedì in Consiglio Valle. “Ci chiediamo piuttosto – aggiunge la Lega – perché, a fronte dell’ennesima ‘fregatura’ il collega non abbia preferito votare contro al disegno di legge, bensì astenersi: forse voleva tenere una porta aperta verso qualcuno”. “Un ultimo dubbio sulla vicenda: le altre tre stelle – prosegue la Lega – stanno forse a guardare?”.

