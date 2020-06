Dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus, sabato prossimo 13 giugno riapre la funivia Skyway del Monte Bianco, da Courmayeur a Punta Helbronner. Durante tutta l’estate i biglietti saranno acquistabili esclusivamente on line, con prenotazione obbligatoria e gratuita, per evitare assembramenti.

La capienza massima della funivia sarà ridotta di un terzo, come previsto dal protocollo sanitario regionale. Tra le misure di sicurezza introdotte vi è anche l’installazione di un portale per l’igienizzazione individuale e la misurazione della temperatura dei visitatori. Inoltre, i dipendenti della società Skyway sono stati sottoposti ai test sierologici e su tutti viene effettuato un controllo giornaliero della temperatura corporea.



