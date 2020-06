Nasce Viral Music, una nuova sezione del sito della Cittadella dei giovani di Aosta (www.vocidicittadella.com), in cui cantanti e gruppi potranno caricare il proprio brano, video o jam realizzati nel periodo di lockdown, in attesa di poter realizzare concerti dal vivo.

Il nuovo palco virtuale sarà inaugurato venerdì prossimo 12 giugno alle 17. I contenuti saranno caricati ogni martedì e ogni venerdì alle 21. Il calendario, per ora top secret, ad oggi è già completo fino a fine agosto, con ben 22 brani programmati tra cui i tre singoli che lanceranno “Viral Music”: The Wash-sin Machine dei Crohm, Covid Cosa non va degli Ombra e Skulls dei Deathskullz.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram