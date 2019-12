“Visto l’interesse delle imprese per la misura ‘mutui consolidamento'”, Finaosta Spa ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dal 7 gennaio al 7 febbraio 2020. E’ quanto comunica la finanziaria regionale precisando che il finanziamento, per un plafond complessivo di 8 milioni di euro, “è rivolto alle Micro, Piccole e Medie imprese, con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale della Valle d’Aosta, meritevoli di credito ed è finalizzato alla ristrutturazione finanziaria mediante consolidamento dell’indebitamento acceso nei confronti del sistema bancario”.

Tali finanziamenti possono essere integrati, a richiesta del cliente, da una quota massima pari al 25% come provvista liquidità a sostegno dello sviluppo aziendale. Potranno essere consolidati i debiti di natura finanziaria contratti con il sistema bancario non compatibili con la stabilità e le prospettive economiche e finanziarie dell’impresa. “Non si tratta di una misura anticrisi – si legge – ma è diretta a imprese con capacità di reddito e di rimborso degli impegni finanziari che accedendo a tale misura avranno la possibilità di liberare risorse per finanziare programmi di investimento o sviluppo”. La concessione dei mutui sarà subordinata alla valutazione del merito creditizio di Finaosta Spa e al rilascio di garanzie personali del titolare o dei soci dell’impresa oltre che al concorso di un consorzio di garanzia fidi per il rilascio di una garanzia minima del 50% e a eventuali altre garanzie personali o reali ritenute necessarie. Gli importi dei mutui vanno da un minimo di 25 mila euro a un massimo di 500 mila euro, con durata massima di 10 anni e un tasso di interesse fisso non inferiore all’1%.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram