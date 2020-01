L’imprenditore Giovanni Girardini annuncia la propria candidatura a sindaco di Aosta. La notizia, già trapelata in un video del critico Vittorio Sgarbi pubblicato su Instagram, viene confermata in una intervista al settimanale La Vallée Notizie. “Confermo – spiega – che sto valutando un mio impegno politico per la città, nella speranza di poterle ridare il lustro e la bellezza che merita e che, come è sotto la lente di tutti, è letteralmente decaduta”. La collocazione sarà “assolutamente civica con un’ispirazione ideologica di centro destra, liberale”, spiega Girardini che è stato consigliere comunale di Aosta tra il 2005 e il 2010, eletto nella lista dell’Union Valdotaine. Il suo è il secondo annuncio di candidatura, dopo quello del sindaco uscente Fulvio Centoz.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram