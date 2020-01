(ANSA) – AOSTA, 1 GEN – Pareggia a 6 milioni 962 mila euro il bilancio di previsione 2020-2022 approvato a maggioranza dal Consiglio comunale di Gressan con il relativo documento unico di programmazione. Gli investimenti ammontano a 1 milione 310 mila euro. “E’ un documento particolare: non ha il dato fisso delle entrate provenienti dalla Regione, che non ha ancora approvato il suo bilancio. Per questo ci siamo basati sulle cifre del disegno di legge”, spiega il sindaco, Michel Martinet.

“Le opere principali che stanno per partire sono la realizzazione di un capannone all’area verde, delle stesse dimensioni della struttura già presente, la valorizzazione del piazzale antistante il vecchio municipio con la creazione di nuovi posti auto: è una piazzetta comunale che manca a Gressan da sempre”. In previsione ci sono poi “una concimaia comunale per le esigenze di tutti gli agricoltori e un parcheggio in località Les fleurs”. Ci sono stanziamenti anche per altre possibili necessità, come “il rifacimento di tratti dell’acquedotto”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram