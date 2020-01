I residenti nei cinque comuni dell’Unité des communes valdotaines Valdigne Mont-Blanc – Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier – hanno la possibilità di pagare ciascuna corsa semplice effettuata al traforo del Monte Bianco al costo praticato nell’abbonamento da 20 transiti del Geie-Tmb. Lo prevede un accordo in vigore dal 20 gennaio scorso tra la stessa Unité, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (Francia) e il gestore della galleria transnazionale. Gli interessati dovranno richiedere tramite il sito www.tunnelmb.net il rilascio di una tessera, denominata ‘Carta residente Tmb’, che dovrà essere presentata al pedaggio del traforo ad ogni transito. “La proposta è rivolta a una popolazione transfrontaliera in cui non mancano i malumori per il traffico, soprattutto in certi periodi dell’anno. Per questo siamo molto soddisfatti di questa possibilità”, commenta Riccardo Bieller, presidente dell’Unité des communes Valdigne Mont-Blanc e sindaco di Pré-Saint-Didier.



