Dalla tragedia dei migranti alle proteste contro il cambiamento climatico, dalla demolizione dei tronconi del Ponte Morandi all’oro mondiale di Federica Pellegrini: il 2019, raccontato dalle foto dell’ANSA, è in mostra da sabato 8 febbraio al 7 giugno 2020 al Forte di Bard.

Il volume fotografico PHOTOANSA, che raccoglie le immagini più significative dei grandi fatti di attualità in Italia e nel mondo, realizzate dai fotografi della principale agenzia stampa italiana è diventato così un progetto espositivo che viene inaugurato oggi.

Sono oltre 100 le immagini presentate al pubblico, suddivise in 12 sezioni: le tragedie dei migranti, le campagne di sensibilizzazione di Greta Thunberg, il rogo della cattedrale di Notre-Dame, l’odissea delle famiglie al confine messicano, il nuovo Parlamento europeo, Parigi sotto assedio per le proteste dei gilet gialli, la nazionale femminile di calcio e il boom degli eSports. Il progetto è inedito ed in anteprima assoluta per l’Italia.



