“I soggiorni dei Pontefici nel Comune d’Introd” è il titolo della mostra fotografica che ripercorre le estati trascorse da San Giovanni Paolo II prima e da Benedetto XVI poi a Les Combes di Introd, in Valle d’Aosta. A raccontarle gli scatti di Grzegorz Gałązka, fotografo accreditato in Vaticano da più di trent’anni.

Allestita nella Cappella del Santo Sudario a Introd, l’esposizione sarà inaugurata domenica 5 luglio alle 17.30 e rimarrà aperta fino a fine settembre nei giorni e negli orari di apertura del Castello d’Introd. Grzegorz Gałązka nasce in Polonia nel 1959 e da oltre trent’anni vive e lavora a Roma.

La sua attività di fotografo si concentra in particolare sulla vita della Chiesa cattolica: ha infatti seguito i pontificati di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e ora quello di Francesco. È autore di molti suggestivi ritratti dei Pontefici ed una delle sue fotografie è stata scelta come immagine ufficiale della beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. Ha accompagnato i Pontefici durante numerosissimi viaggi in Italia e all’estero, documentandone i momenti più significativi.



