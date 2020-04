“Come segretario della Lega rivendico il diritto di dire basta: siamo all’opposizione e dobbiamo fare di tutto per opporci a questo Governo e portare avanti la nostra idea di Autonomia, dando un taglio netto con la perversa logica politica che domina in Valle d’Aosta ormai da troppi anni”. Lo scrive, in una nota, il segretario della Lega Vda, Marialice Boldi, chiudendo di fatto alle larghe intese per la preparazione della Fase Due legata all’emergenza coronavirus in Valle d’Aosta.

“La Lega ha dimostrato sinora un grande senso di responsabilità – spiega – e nelle Commissioni, a tutt’oggi operative, i nostri Consiglieri hanno offerto massima collaborazione con proposte concrete e, quando queste non sono state accettate, cercando di apportare correttivi e migliorie che fossero almeno di buon senso”. Poi conclude: “L’emergenza sanitaria sta prolungando l’agonia di una Giunta ridotta ai minimi termini, molto più simile ad una combriccola degli stolti, dediti ancora a salvare la loro poltrona piuttosto che a ‘governanti’ che hanno a cuore il bene della loro comunità con un Presidente non eletto che mette in luce tutta la sua impreparazione e la sua spocchia, che non accetta consigli se non quelli dei molti signorsì che lo attorniano”.



