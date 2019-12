Con 19 voti a favore e 16 astensioni il Consiglio Valle ha approvato l’atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione. In dettaglio sono state definite le partecipazioni da mantenere e da razionalizzare, oltre alla fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.

Illustrato dal Presidente della Regione Renzo Testolin, il piano prevede la dismissione delle seguenti partecipazioni, dirette e indirette: Ipla Spa (2,58%), Air Vallée Spa (0,11%), Regional Airport Srl (0,11%), Banca di Credito Cooperativo Valdostana (0,0039% e 0,011%); Cooperativa Forza e Luce di Aosta Sc (0,006%); Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino Spa (8,7007%); Maison Cly Srl (15%).

L’atto indica poi alcune azioni di razionalizzazione concernenti Servizi Previdenziali Valle d’Aosta Spa (partecipata direttamente al 50% e indirettamente per il restante 50% per il tramite di Finaosta Spa), proseguendo le attività intraprese da Inva Spa finalizzate alla fusione entro la fine del 2020 della Servizi Previdenziali e Inva; Complesso Ospedaliero Umberto Parini-COUP Srl (indirettamente al 100%, per il tramite di Finaosta Spa) e Nuova Università Valdostana-NUV Srl (indirettamente al 100%, per il tramite di Finaosta) incaricando Finaosta di terminare l’operazione di fusione delle due società; Vallée d’aoste Structure Srl (indiretta al 100%, per il tramite di Finaosta) con interventi che saranno individuati nel Piano di risanamento.

Il Piano rinvia infine qualsiasi determinazione su un’eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità inviato dalla Finaosta Spa.



