(ANSA) – AOSTA, 24 GEN – Le divergenze, che non sono state ricomposte, sull’ipotesi di collegamento funiviario tra i comprensori di Cervinia e del Monterosa e sugli indirizzi della Regione per Cva allontanano dalla maggioranza regionale Rete civica che “non potrà votare il Defr”. E’ quanto viene spiegato oggi in una nota stampa diffusa da Rete civica. Sul dossier relativo a Cva “Rete Civica ha presentato tre importanti emendamenti che però non sono stati approvati e che ora saranno riproposti in aula”, si spiega. Mentre su collegamento Cervinia-Monterosa, su cui Rete civica è contraria, Rete Civica ha presentato un emendamento chiedendo di “modificare la scheda del Defr che pone l’obiettivo della realizzazione del collegamento e prevede l’avvio della progettazione”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram