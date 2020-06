(ANSA) – AOSTA, 15 GIU – “Noi di Valle Virtuosa esprimiamo, oggi, la nostra soddisfazione per la convalida del sequestro preventivo della discarica ma non nascondiamo l’amarezza nell’aver constatato la scarsa collaborazione da parte di alcuni amministratori e alcune istituzioni che non hanno dimostrato la sensibilità e l’attenzione dovute”. Lo scrive oggi Paolo Meneghini, presidente dell’associazione Valle Virtuosa, commentando l’esito delle indagini della procura di Aosta sulla discarica di Pompiod, ad Aymavilles. “Manifestiamo, inoltre, forte preoccupazione – prosegue – per alcuni nomi emersi dalle indagini, a noi noti già da tempo, interni ed esterni al sistema regionale di gestione dei rifiuti, e ci interroghiamo sul futuro della nostra regione con motivata apprensione: che ne sarà dell’area in località Chalamy?”. (ANSA).



