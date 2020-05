Ci sono voluti pochi minuti per approvare la delibera che questa sera ha dato il via libera alla costituzione della cabina di regia per l’attuazione del Piano salute 2020-2025 in Valle d’Aosta. Dopo la fumata ‘nera’ in tarda mattinata e un pomeriggio di trattative, alle 19,20 l’esecutivo – su proposta dell’assessore alla sanità, Mauro Baccega – ha sancito la creazione del nuovo organismo, i cui membri – secondo quanto si è appreso – sono passati da 11 (previsti in un primo momento) a 15. Tra questi ci sono anche l’ex Ministro della Salute, Renato Balduzzi, esperto di Diritto costituzionale della salute e organizzazione sanitaria, e il professor Fabrizio Faggiano, uno dei massimi esperti di epidemiologia a livello nazionale. Inoltre sono stati inseriti nella “squadra” funzionari dell’Usl (compreso il commissario) e dell’assessorato, il presidente dell’ordine dei medici, il presidente della Fondazione Montagna Sicura, il coordinatore dell’emergenza Covid, rappresentanti degli enti locali, del settore infermieristico e del Soccorso alpino. “Sono soddisfatto per l’intera regione. Dalla cabina di regia ci aspettiamo un rilancio di idee e azioni per il miglioramento della sanità” ha commentato l’assessore Baccega.

Balduzzi parteciperà a titolo gratuito così come gli altri, ad eccezione di Faggiano per cui è previsto un compenso di 15.000 euro. Compiti della cabina tecnica di regia sono: supportare le decisioni necessarie alla gestione della Fase 2 dell’emergenza da Covid-19 in ambito ospedaliero, territoriale e della prevenzione; per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, procedere alla raccolta e alla valutazione del sistema degli indicatori per il monitoraggio dell’epidemia e alla definizione di un sistema di sorveglianza dello sviluppo dell’epidemia; redigere un Piano di proposte operative per la gestione della Fase 2 per quanto attiene alle materie sanitarie e socio-sanitarie entro il 31 luglio.



