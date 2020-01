(ANSA) – AOSTA, 4 GEN – Una donna di 50 anni, residente in Valle d’Aosta, è ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale verificatosi oggi a Pré-Saint-Didier, sulla strada statale 26. Stava viaggiando verso Aosta quando la sua auto, una Kia Picanto, si è scontrata con un furgone Mercedes Vito, su cui si trovavano un uomo e due bambini, rimasti illesi. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Courmayeur. Per estrarre la donna dalle lamiere ha operato anche la squadra taglio. La viabilità sulla strada statale è stata temporaneamente interrotta.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram