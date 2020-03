“È fondamentale che i turisti e i non residenti ancora presenti sul territorio di Courmayeur facciano ritorno alle loro località di origine ove possibile nel più breve tempo possibile”. Lo afferma in un messaggio rivolto a cittadini e frequentatori di Courmayeur il sindaco, Stefano Miserocchi. Una richiesta volta “esclusivamente” a “evitare ulteriori congestioni delle strutture sanitarie della Valle d’Aosta, che ha un unico ospedale”. Nelle ultime ore si sono diffuse sui social network foto e segnalazioni di diversi turisti e proprietari di seconde case che stanno affollando la località ai piedi del Monte Bianco, nonostante le limitazioni agli spostamenti imposti per decreto. “Sono consapevole del fatto – aggiunge Miserocchi – che questo messaggio non è stato ancora perfettamente compreso da tutti, e che ci siano ancora troppi incoscienti che stanno prendendo sottogamba la grave situazione in cui stiamo vivendo”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram