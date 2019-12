Quella di oggi è una giornata da ricordare per la squadra azzurra di snowboardcross. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono imposti nelle rispettive prove di Coppa del Mondo sulla pista di casa a Cervinia scrivendo una pagina di storia. Lacrime di gioia al traguardo per la 24enne campionessa olimpica, tornata al successo (l’undicesimo in Coppa) a quasi due anni di distanza dall’ultima vittoria ottenuta a Veysonnaz, in Svizzera, il 17 marzo del 2018. “Un’Emozione indescrivibile”, l’ha definita la bergamasca, che ha condiviso la gioia con Sofia Belingheri, terza e al primo podio in carriera. Bene anche Raffaella Brutto, decima ed eliminata per un soffio in semifinale proprio dalla Moioli. L’Italia ha dominato anche tra gli uomini con Lorenzo Sommariva ed Emanuel Perathoner che si sono giocati la vittoria al fotofinish. A spuntarla è stato il 26enne di Genova, al primo trionfo in carriera. Una grande festa, con i due abbracciati poco dopo la linea d’arrivo, consci di aver siglato un’esaltante doppietta. Soddisfatto anche Filippo Ferrari, bravo nel conquistarsi l’accesso alla Small Final: per il 20enne di Caldonazzo si tratta della prima top 10 in carriera.



