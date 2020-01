(ANSA) – AOSTA, 14 GEN – Maggiori risorse ai Comuni, sostegno all’edilizia e riduzioni Imu per le ristrutturazioni edilizie: sono le proposte di integrazione al Bilancio regionale 2020-2022 sostenute da Stella alpina. E’ quanto si legge in un comunicato della segreteria regionale che “promuove le iniziative a sostegno dell’edilizia, che erano alla base del proprio programma di governo delle Regionali 2018, sbloccando le oltre 700 pratiche di mutuo giacenti”. Infine la segreteria invita i propri rappresentanti “a collaborare alla creazione dei presupposti per una rapida approvazione della Finanziaria regionale prediligendo, in un momento così difficile per la Valle d’Aosta, un confronto finalizzato alla soluzione dell’attuale stallo politico e amministrativo”. (ANSA).



