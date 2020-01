(ANSA) – AOSTA, 11 GEN – Un trentatreenne valdostano è stato sorpreso alla guida la notte scorsa con un tasso di alcol nel sangue di 3 g/l, sei volte il limite consentito.

Verso le 3 una pattuglia della polizia stradale lo ha fermato ad Aosta dopo aver notato la sua auto sbandare in modo vistoso.

Dopo l’etiltest, per l’uomo sono scattati l’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione che potrà arrivare fino a due anni, la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida e la segnalazione alla procura di Aosta, che potrà comminare un’ammenda fino a 6.000 euro e l’arresto fino ad un anno.



