(ANSA) – AOSTA, 4 GEN – Il gruppo No Tav di Aosta organizza per oggi dalle 18.20 alle 19, davanti alla stazione ferroviaria di Aosta, un presidio di solidarietà per Nicoletta Dosio, la 73enne attivista No Tav della Valle di Susa arrestata il 30 dicembre in esecuzione di una pena detentiva. “Nicoletta è stata spesso ospite delle nostre montagne, per promuovere le numerose battaglie da lei condotte per l’uguaglianza e la difesa dell’ambiente”, ricorda una nota dei promotori.



