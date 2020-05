(ANSA) – AOSTA, 05 MAG – Ha urtato un ciclista che ieri, nel primo giorno della ‘fase due’, stava pedalando a Chambave, lungo la strada statale 26, ma non si è fermato a prestare aiuto. Con quest’accusa il conducente di un camion di un’impresa di costruzioni, un residente in bassa Valle di circa 45 anni, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale. E’ stato rintracciato grazie a una testimonianza e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il ciclista, un quarantenne residente in media Valle, è stato trasportato in ospedale (ha riportato ferite con una prognosi che non supera la soglia della procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali). (ANSA).



