(ANSA) – AOSTA, 28 DIC – Un masso è finito su una abitazione nei pressi di piazza Chanoux, a Villeneuve. Nessuno è rimasto ferito ma a scopo precauzionale questa mattina sono state evacuate 15 case. La decisione è stata presa in seguito al sopralluogo, questa mattina, del geologo della Regione Valle d’Aosta, Davide Bertolo.

Sono una ventina le persone evacuate questa mattina, a scopo cautelare. Si aggiungono alle sette già evacuate ieri sera da tre abitazioni. Sul posto anche i carabinieri.

In via precauzionale il Comune ha chiuso la strada comunale collegata alla zona. Nel pomeriggio è previsto un nuovo sopralluogo dell’amministrazione comunale per le valutazioni del caso.



