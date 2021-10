Nell’ultima giornata, organizzata il 24 novembre presso l’auditorium ‘Gaber’, a Palazzo Pirelli, si parlerà di benessere, salute e cura per le persone fragili.

Dopo l’appuntamento di questa settimana, è in programma un secondo convegno che si svolgerà il 29 ottobre sempre all’auditorium ‘Testori’ e che tratterà il tema dell’inclusione per una vita autonoma e indipendente.

“L’obiettivo di queste giornate – ha dichiarato l’assessore regionale Alessandra Locatelli – è approfondire e innovare le politiche a favore delle persone con disabilità, per assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita. Tale finalità è quella perseguita dal Piano di Azione Regionale sulla disabilità (PAR) di Regione Lombardia, un documento che incide sulle scelte politiche ed amministrative, con esplicito e diretto riferimento alla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità e ai suoi principi fondamentali”.

L’incontro di domani, che si terrà presso l’auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia dalle 10 alle 13, sarà dedicato al tema dell’accessibilità universale per la piena partecipazione alla vita di comunità.

Si apriranno domani, venerdì 22 ottobre, a Palazzo Lombardia, le Giornate di studio per il nuovo Piano di Azione Regionale rivolto alle persone con disabilità, organizzate dall’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia.

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE, INCLUSIONE, VITA INDIPENDENTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA AL CENTRO DEL NUOVO PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA DISABILITÀ

