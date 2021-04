Carmine Noè nell’anno 2013 ha subito un violento incidente che l’ha costretto a rimanere sulla sedia a rotelle, oggi è un ragazzo vivace e determinato che ha voglia di vivere.

A soli 21 anni è riuscito ad aprire una sede operativa nel comune di Corigliano-Rossano in via Nazionale N 31/A in Provincia di Cosenza, diventando il Responsabile R.I.D. nonché Coordinatore del Comune di Corigliano-Rossano, come primo passo abbiamo contattato una TV locale per iniziare a farci sentire, lì, Carmine ha rilasciato un’intervista, nella quale mette a fuoco dei punti cruciali per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche nel nostro comune e non solo.

Il suo motto? “Vogliamo dare voce a chi non ha voce per i diversamente abili”.

Purtroppo l’amministrazione comunale e regionale sembra non ascoltarci, abbiamo inviato diverse PEC al sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, nonostante siano passati diversi giorni, i problemi persistono e le richieste di concessione non sono state prese in considerazione.

Quali richieste?

– Abbiamo fatto richiesta di concessione per quanto riguarda una passerella per i disabili autofinanziata, la quale si potrebbe realizzare sulla spiaggia di Schiavonea, che si affaccia sulla costa jonica.

– Abbiamo individuato un pezzo di spiaggia libera confiscata alla ndrangheta “Ex Arca di Noè” località Schiavonea di Corigliano Rossano, con ampio parcheggio dove poter realizzare un lido accessibile ai disabili e non solo… Vorremmo dare servizi che fino ad oggi sono stati trascurati dall’ente amministrativo, nonostante anche l’Europa ha attuato direttive in tal senso, quindi una battaglia non solo personale, ma per tutti i disabili che combattono da anni senza che qualcuno li ascolti.

Vorremmo avere voce in capitolo anche noi!

Il nostro obbiettivo è quello di farci sentire su più piattaforme, vorremmo scrivere articoli ed inviarli anche a voi, non solo sul nostro portale o sulle nostre pagine e profili social.

Abbiamo bisogno di visibilità e del vostro supporto in tutti i sensi perché non ne possiamo più… siamo stati nell’ombra fin troppo a lungo.

Carmine Noè – Responsabile R.I.D. Coordinatore del Comune di Corigliano-Rossano

