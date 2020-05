https://corrierequotidiano.it/wp-content/uploads/2020/05/VID_20200519_225351.mp4 Carissimo Signor Governatore della Sicilia Nello Musumeci, dopo aver visto e attentamente ascoltato increduli il video , noi del comitato Sbracciamoci ci riteniamo molto offesi dalle sue parole“se non ci fossero stati disabili gravissimi avemmo avuto piu’ soldi per altri settori“ dette il 28 aprile all’assemblea regionale della Sicilia e le chiediamo di scusarsi pubblicamente con tutti i disabili per le sue parole che sono state inaccettabili ed indegne soprattutto da parte di chi quei disabili li dovrebbe Difendere piuttosto che Offendere

E’ ingiusto che lei dica di non avere colpa per tutto quello che sta accadendo ,quando ha accettato la carica di Governatore ha accettato anche l’impegno con i disabili. Invece di inveire contro noi disabili perché non va a controllare tutti gli stipendi esagerati che lei e tutta la categoria di politici e non politici che sono all’interno della sua struttura governativa prende?

Ecco questo doveva dire “abbassiamo gli stipendi per aiutare chi e’ in difficoltà”, perché non ha detto che la sanità siciliana non funziona e che dovrebbe essere attenzionata in tutto sia come strutture che come personale . Sì vada a rivedere tutto il programma che ha presentato durante la campagna elettorale , lei ha preso degli impegni seri, lo ha voluto e quindi rispetti tutti compresi i cittadini disabili, le ripeto si deve assolutamente scusare con tutti i disabili e specialmente quelli siciliani.

di Domenico Sommella

Ex sottoufficiale della Marina Militare Italiana

Coordinatore Nazionale Sezione Disabili- Comitato Sbracciamoci –

Presidente della Rete Italiana Disabili

