Sbloccati i fondi regionali per i progetti di assistenza rivolti agli studenti con disabilità delle scuole superiori della Sicilia.

È il risultato di un emendamento al Disegno di legge sull’inclusione presentato da Marianna Caronia e approvato ieri all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha permesso di liberare 4 milioni di euro bloccati dopo l’impugnativa del governo nazionale.

Lo sblocco delle somme permetterà di programmare, già dalla prossima settimana, i servizi gestiti dalle Città metropolitane e dai Liberi Consorzi.

I servizi saranno erogati secondo parametri univoci e linee guida uniformi in tutta la Regione.

“Quest’anno finalmente ci si sta muovendo per tempo – dichiara la deputata regionale – e quindi speriamo che sia possibile far partire i servizi già all’inizio dell’anno scolastico. Sembra ovvio e scontato, ma purtroppo non è stato sempre in così tante volte in passato.

Un risultato importante da raggiungere con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti per dare un servizio indispensabile agli studenti e alle loro famiglie.”