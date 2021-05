La Fondazione Pime di Milano lancia un SOS per un progetto di assistenza e inclusione sociale

In Thailandia per tradizione e credenze legate soprattutto alla religione Buddhista la presenza in famiglia di un bambino o una persona con disabilità viene considerata come un’espiazione di un male commesso nella vita precedente. Per questo motivo molte famiglie vedono i propri cari con disabilità come un peccato, quasi un peso che, per quanto tale, si debba ignorare e addirittura nascondere alla società.

Il Centro San Giuseppe di Phrae

Il Centro San Giuseppe nasce nel 1995 con l’obiettivo di offrire aiuto a bambini, giovani e adulti con disabilità garantendo loro accoglienza, istruzione, formazione e assistenza sanitaria in vista di un futuro inserimento nella società thailandese. Fino al 2014 il Centro era inteso più come “casa-famiglia” in cui tutti i bambini e giovani accolti convivevano condividendo ogni momento della giornata. Negli anni successivi il Centro ha assunto nuove “vesti”: da casa-famiglia a Centro residenziale socio-educativo e riabilitativo con attività e programmi multidisciplinari. Ambiti e attività del Centro -Accoglienza persone con disabilità; -Fisioterapia giornaliera al Centro e a domicilio; -Assistenza medico-ospedaliera; -Inserimento scolastico e accompagnamento negli studi; -Attività ricreative e sportive: gioco e attività riabilitativa; -Gite d’istruzione sul territorio; -Corsi di formazione e laboratori per un futuro sbocco lavorativo “protetto”; -Programmi sensibilizzazione alla disabilità.

