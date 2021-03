(ANSA) – NAPOLI, 18 MAR – Il prefetto di Napoli, Marco

Valentini, ha sottolineato il grave momento di emergenza

sanitaria nazionale in cui il diritto alla salute dei cittadini

deve essere oggetto di particolare tutela, invitando formalmente

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali a desistere dal

preannunciato proposito di astensione dalle prestazioni, sollecitando, nel contempo, i rappresentanti della Regione

affinché siano proseguite tempestivamente tutte le iniziative di

dialogo e di

confronto.E’ quanto emerso, informa la Prefettura, dalla riunione chesi è svolta oggi nel Palazzo del Governo in modalità telematica,tra Valentini, con il direttore generale per la Tutela dellaSalute della Regione Campania, i direttori generali delle treASL dell’area metropolitana di Napoli e le organizzazionisindacali del personale medico. La riunione si è svolta perdiscutere dello sciopero annunciato dalle organizzazionisindacali del 118 di Napoli per il 26 marzo a causa dellavertenza sull’annullamento delle somme accessorie che venivanoversate ai medici del 118 e sulla richiesta di restituzionedelle somme pregresse. (ANSA).

Fonte Ansa.it

