Sabato 21 settembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, presso l’Auditorium “E. Fermi” di Celano, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze P.O. di Avezzano, in collaborazione con la Sezione Comunale AVIS di Celano e con il patrocinio del Comune di Celano, organizza un incontro dedicato ad un tema di estrema rilevanza: Alzheimer e il declino cognitivo.

LOCANDINA

Prevenire le demenze è possibile? Sì, lo è!

Studi internazionali dimostrano che, intervenendo precocemente su determinati fattori di rischio modificabili, è possibile ridurre o posticipare l’insorgenza di circa un terzo dei casi di demenza. Recenti ricerche, come quelle pubblicate su The Lancet, identificano dodici fattori di rischio principali che, nel complesso, sono responsabili del 40% dei casi di demenza.

Sebbene al momento non esista una cura definitiva, la conoscenza e l’intervento su questi fattori possono migliorare lo stile di vita e favorire un invecchiamento sano. In quest’ottica, una diagnosi precoce diventa cruciale! Il Comune di Celano, la Sezione AVIS locale, l’Università degli studi dell’Aquila e la ASL 1, sostengono con entusiasmo l’iniziativa promossa dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ospedale di Avezzano, diretto dalla Prof.ssa Simona Sacco, professoressa di Neurologia presso l’Università dell’Aquila e direttrice dell’Unità di Neurologia e Stroke Unit P.O. Avezzano. Invitano tutti a partecipare all’evento del 21 settembre per la giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Durante l’incontro, che si terrà dalle 8:00 alle 14:00, saranno fornite informazioni utili su prevenzione, fattori di rischio e gestione del paziente con demenza o declino cognitivo. L’obiettivo principale della giornata è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute cognitiva. Riconoscere tempestivamente i segnali d’allarme permette di intervenire precocemente sia dal punto di vista clinico che sociale. Durante l’evento, chiunque lo desideri potrà sottoporsi a test neuropsicologici di screening per una valutazione del proprio stato cognitivo, grazie alla presenza delle esperte in neuropsicologia Eleonora Di Pietro e Chiara Rosignoli.

I test di screening saranno aperti a persone di età compresa tra i 50 e 90 anni. Gli specialisti del centro saranno a disposizione per fornire dettagli sulle risorse di assistenza disponibili sul territorio. Tra gli specialisti presenti saranno a vostra disposizione la Dott.ssa Catia Di Pasquale e Cindy Tiseo, dirigenti medici presso l’unità di neurologia di Avezzano e la Dott.ssa Antonella Ventresca, dirigente medico presso l’Unità di Geriatria di Avezzano. La giornata mondiale dell’ Alzheimer rappresenta un’occasione cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle malattie più diffuse ed invalidanti.

Quest’anno, grazie all’iniziativa, emergerà un’importante opportunità per affrontare un tema di estrema rilevanza: il Piano Nazionale Demenze. Questo fondo, nato grazie all’impegno dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in stretta collaborazione con lo stato italiano, ha portato all’attivazione di un progetto che mira a migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e l’assistenza. L’attivazione di tale progetto ha comportato numerosi vantaggi:

Individuazione tempestiva di forme prodromiche del disturbo Neuro cognitivo maggiore, con una precoce presa in carico del paziente e della rete familiare.

Creazione di flowchart territoriali con i medici di medicina generale, con la condivisione di protocolli di invio del soggetto ai CDCD e condivisione della successiva presa in carico.

Attivazione di interventi psicosociali per i soggetti ed i corrispettivi familiari.

A volte i ricordi diventano il presente, ed il presente svanisce come un ricordo passato