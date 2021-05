“L’autotrapianto (trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche) – spiega Santoro – è una metodologia pressoché routinaria per quanto riguarda le nostre patologie, la particolarità è data dal peso estremamente basso della bambina che era l’ostacolo più grande da superare. La piccola ha brillantemente superato tutta la fase trapiantologica a cui abbiamo associato anche un’immunoterapia particolarmente aggressiva: tutte le procedure eseguite hanno dato un esito decisamente positivo e favorevole”. (ANSA).

Durante le circa cinque ore necessarie, la piccola è rimasta tranquilla con i suoi genitori e non ha avuto bisogno di sedazione farmacologica. Successivamente ha affrontato senza problemi la lunga degenza necessaria per la procedura di trapianto, di circa 4 settimane, superandola brillantemente. Ora sta affrontando un percorso di immunoterapia oncologica che le permetterà di confidare ancor più nella guarigione.

